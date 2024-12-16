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За сруб елки к Новому году свердловчанам нужно будет заплатить от 68 рублей

С 16 декабря уральцы могут самостоятельно заготовить новогодние деревья для праздника. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, для получения разрешения на сруб елки или сосны нужно обратиться в лесничество с паспортом, заполнить заявление и получить квитанцию. Сотрудники лесничества помогут определить место заготовки, так как можно брать только деревья, расположенные на участках для расчистки – это территории вдоль линий электропередач или газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы и противопожарные разрывы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жители Свердловской области могут найти ближайшее лесничество на сайте Минприроды региона или с помощью интерактивной карты.

Цена за ель зависит от ее высоты:

  • до 1 метра – 68 рублей 18 копеек;
  • 1,1 – 2,0 метров – 136 рублей 35 копеек;
  • 2,1 – 3,0 метров – 204 рубля 55 копеек;
  • 3,1 – 4,0 метров – 272 рубля 73 копейки;
  • свыше 4 метров – 340 рублей 90 копеек.

В департаменте информационной политики региона напомнили, что за незаконную заготовку хвойных деревьев предусмотрены штрафы (для граждан размер штрафа составляет до 5 тыс. руб., для юридических лиц —до 500 тыс. руб.) и уголовная ответственность. Сотрудники лесничеств и полиции усилили патрулирование лесов с 9 декабря, планируется провести более тысячи рейдов для предотвращения незаконных рубок.

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