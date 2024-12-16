В Челябинске возле вокзала продадут объект культурного наследия

В Челябинске на продажу выставят объект культурного наследия регионального значения — «Дежурные комнаты паровозных бригад», расположенные на пересечении улиц Российской и Свободы. Объявление опубликовано на портале ДОМ.РФ.

Площадь реализуемого объекта составляет 562 кв. м. На данный момент «Дежурные комнаты паровозных бригад» находятся в стадии подготовки необходимых документов для продажи. По планам, торги пройдут во втором квартале 2025 года.

Согласно приказу госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, одноэтажное протяженное здание комнат с ассиметричной планировкой в стиле эклектики представляет собой памятник архитектурной среды начала XX века, расположенный в привокзальной части города. Оно было построено в 1904-1907 годах. Его образ является примером красно-кирпичного стиля на Южном Урале. Юго-восточный и северо-западный фасады имеют треугольные фронтоны (часть фасада здания непосредственно под крышей, — прим. ред.). Сейчас объект культурного наследия заброшен.

Виталина Ярховска