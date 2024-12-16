В Самаре три человека погибли из-за пожара в частном доме

Сегодня ночью, 16 декабря, произошел пожар в частном доме на ул. Перовской, 11. Сообщение об этом поступило в 03:05 (MSK+1). В результате происшествия погибли три человека, сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 05:21 пожар на площади 20 кв. м ликвидировали 53 специалиста и 19 единиц техники. Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки.

В региональном МЧС уточняют, что один из погибших — мужчина 1963 года рождения. Возраст и пол двух погибших устанавливается.

Руфия Кутляева