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В Самаре три человека погибли из-за пожара в частном доме

Сегодня ночью, 16 декабря, произошел пожар в частном доме на ул. Перовской, 11. Сообщение об этом поступило в 03:05 (MSK+1). В результате происшествия погибли три человека, сообщает МЧС Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 05:21 пожар на площади 20 кв. м ликвидировали 53 специалиста и 19 единиц техники. Предварительная причина пожара — аварийная работа электропроводки.

В региональном МЧС уточняют, что один из погибших — мужчина 1963 года рождения. Возраст и пол двух погибших устанавливается.

Руфия Кутляева

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