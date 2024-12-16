В Тольятти завалена расчистка города от снега

И. о. главы Тольятти Илья Сухих вместе с председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым проверили, как работают дорожные службы города. Он дал работе подрядчика, которым является ООО «Автодоринжиниринг», неудовлетворительную оценку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам и. о. главы города в Telegram-канале, в ночь на 16 декабря на магистральных дорогах было задействовано 26 единиц техники. Кроме того, бригады «ручников» расчищали остановки и подходы к ним. На этой работе было задействовано порядка 30 человек.

Как пообещал господин Сухих, с 5 до 7 утра должна была выйти группировка техники не менее 30 единиц, а также 150 дворников.

«Сейчас основная наша задача — произвести расчистку дорог таким образом, чтобы они сохранили свою пропускную способность. Завтра и в последующие дни эта работа будет продолжена, чтобы привести магистрали в нормативное состояние. Пока моя оценка — неудовлетворительно»,— заявил Илья Сухих.

Как сообщалось ранее, 2 ноября, в Тольятти проходил генеральный смотр спецтехники для уборки снега, которую представил ООО «Автодоринжиниринг». По словам заместителя директора предприятия Дмитрия Титова, подрядчиком закуплены три новых автомобиля с повышенной грузоподъемностью, большим объемом кузова, эргономичной кабиной, с видеосистемой наблюдения, которая позволяет отслеживать приближение к бортовому камню. В прошлом году были закуплены новые шнеко-роторы, которые позволяют вести чистку вдоль борового камня, ограждений, убирать снежные валы. На будущее запланирована замена фронтальных погрузчиков, автогрейдеров и комбинированных дорожных машин.

Исполняющий тогда обязанности главы города Андрей Дроботов отметил, что всего к работе на улицах Тольятти в настоящее время готовы 133 единицы техники. Штат водителей заполнен на полторы смены: полная смена ночью, половина смены — днем. Ранее в контрактах не был предусмотрен вывоз снега, а сейчас добавлено финансирование на этот вид работ.

Алексей Алексеев