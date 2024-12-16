В Тольятти завалена расчистка города от снега
И. о. главы Тольятти Илья Сухих вместе с председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым проверили, как работают дорожные службы города. Он дал работе подрядчика, которым является ООО «Автодоринжиниринг», неудовлетворительную оценку.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам и. о. главы города в Telegram-канале, в ночь на 16 декабря на магистральных дорогах было задействовано 26 единиц техники. Кроме того, бригады «ручников» расчищали остановки и подходы к ним. На этой работе было задействовано порядка 30 человек.
Как пообещал господин Сухих, с 5 до 7 утра должна была выйти группировка техники не менее 30 единиц, а также 150 дворников.
«Сейчас основная наша задача — произвести расчистку дорог таким образом, чтобы они сохранили свою пропускную способность. Завтра и в последующие дни эта работа будет продолжена, чтобы привести магистрали в нормативное состояние. Пока моя оценка — неудовлетворительно»,— заявил Илья Сухих.
Как сообщалось ранее, 2 ноября, в Тольятти проходил генеральный смотр спецтехники для уборки снега, которую представил ООО «Автодоринжиниринг». По словам заместителя директора предприятия Дмитрия Титова, подрядчиком закуплены три новых автомобиля с повышенной грузоподъемностью, большим объемом кузова, эргономичной кабиной, с видеосистемой наблюдения, которая позволяет отслеживать приближение к бортовому камню. В прошлом году были закуплены новые шнеко-роторы, которые позволяют вести чистку вдоль борового камня, ограждений, убирать снежные валы. На будущее запланирована замена фронтальных погрузчиков, автогрейдеров и комбинированных дорожных машин.
Исполняющий тогда обязанности главы города Андрей Дроботов отметил, что всего к работе на улицах Тольятти в настоящее время готовы 133 единицы техники. Штат водителей заполнен на полторы смены: полная смена ночью, половина смены — днем. Ранее в контрактах не был предусмотрен вывоз снега, а сейчас добавлено финансирование на этот вид работ.