В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Челябинской области 17 декабря ожидаются снегопад и сильные метели. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Согласно прогнозу, ночью и днем 17 декабря в регионе количество выпавших осадков может достигнуть 6 мм за 12 часов. Ожидается метель с видимостью не более 500 м при скорости ветра более 7 м/с. Челябинцев также предупреждают о гололеде и снежных заносах.