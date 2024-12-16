Донские власти отметили лучших спасателей региона

Врио донского губернатора Юрий Слюсарь распорядился о присвоении звания «Лучший спасатель Ростовской области». Об этом сообщается в Telegram-канале донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, Коммерсантъ Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, Коммерсантъ

Почетное звание присвоено шестерым специалистам служб экстренного реагирования Владимиру Григорьеву, Николаю Жильченко, Денису Кряжеву, Вадиму Плющеву, Василию Руденко и Александру Шипунову. Они служат в областной поисково-спасательной службе и в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.

Сергей Иванов