Нижегородка отдала мошенникам почти миллион рублей и устроилась к ним на работу

В Нижнем Новгороде местная жительница отдала свои накопления мошенникам, после чего устроилась к ним на работу курьером. По данным полиции, она забирала деньги у таких же обманутых граждан и переводила их на «безопасные» счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полицейские узнали об этом после того, как к ним с заявлением о мошенничестве обратилась другая нижегородка. Под предлогом продления договора по обслуживанию сим-карты мошенники убедили ее снять 300 тыс. руб. с банковского счета и передать деньги курьеру.

Курьером оказалась 54-летняя жительница Советского района. После задержания она рассказала, что несколькими днями ранее она перевела свои сбережения на «безопасные» счета. После этого аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов предложили ей помогать другим гражданам, которые хотят защитить свои средства. Нижегородка трижды забирала деньги у граждан и переводила их на указанные мошенниками расчетные счета. Все это время она была уверена, что действует совместно с силовиками.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин