В Челябинске ФСБ задержала двух наркодилеров с 42 кг мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области ликвидировали крупный канал поставок наркотиков в Уральском федеральном округе. Арестованы два челябинца, обвиняемые в покушении на сбыт 42 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Жители Челябинска были задержаны 14 декабря при изъятии из тайника наркотических средств. По данным ФСБ, они причастны к межрегиональной преступной группе, специализирующейся на торговле наркотиками в Уральском федеральном округе. Всего у челябинцев обнаружено и изъято более 42 кг мефедрон.

УФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении горожан и предъявило им обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). 16 декабря Центральный районный суд Челябинска избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.