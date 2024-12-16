Пять человек пострадали в аварии в Арзамасском районе

Две легковые машины столкнулись ночью 16 декабря на 417 км трассы М-12 «Москва — Казань» в Арзамасском округе. Пострадали пять человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась около трех часов ночи. 51-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan при перестроении не уступила дорогу машине Mercedes, едущей попутно. Пострадали водители обеих иномарок и три пассажира Mercedes, их доставили в травмпункт Арзамаса.

Елена Ковалева