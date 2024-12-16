Один человек погиб при пожаре под Ярославлем

В результате пожара в жилом доме в Ярославском районе погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22:29 15 декабря. К дому на улице Песочной в село Толгоболь выехали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. К 1:27 огонь был потушен. Пожар уничтожил и повредил внутреннюю отделку и перекрытие первого этажа на площади 36 кв.м. В ГУ МЧС уточнили, что в пожаре погиб один человек.

Алла Чижова