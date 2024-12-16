В Тольятти победителей конкурсов освободили от выплаты НДФЛ

Городская дума Тольятти утвердила перечень соревнований и конкурсов, по результатам участия в которых победители освобождаются от уплаты налога на доход физических лиц с полученных премий и стипендий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В перечень вошли конкурс на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры «Вдохновение», конкурс именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев, конкурс на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти, конкурсы «Воспитатель года» и «Учитель года», конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», а также соревнования в рамках Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.

«Эта возможность предусмотрена пунктом 6.4 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Принятое думой решение распространяется на мероприятия, которые проводятся администрацией и финансируются из бюджета городского округа Тольятти»,— пояснили в гордуме.

Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Алексей Алексеев