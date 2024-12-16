В Челнах требуют обратить в доход государства квартиру бывшего госслужащего

В Набережных Челнах прокуратура требует обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя руководителя Инспекции государственного строительного надзора Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка прокуратуры показала, что бывший государственный служащий купил квартиру в Челнах общей площадью 30,9 кв. м. При этом нет сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество.

Чтобы скрыть свое реальное имущественное положение, квартиру оформили на близкого родственника госслужащего.

Прокуратура направила исковое заявление в Мензелинский районный суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва