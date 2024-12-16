В Нижегородской области выделили 178,3 млн рублей на 24 фельдшерских пункта

Госучреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» в средине декабря заключило три контракта на поставку 24 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и офисов врача общей практики (ОВОП) в 2025 году. По информации с сайта госзакупок, общая стоимость составила почти 178,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках первого контракта за 123,57 млн руб. необходимо поставить 20 модульных ФАП в период с 1 мая по 1 сентября 2025 года. Фельдшерские пункты откроют в Чкаловске (в селе Белое и деревне Андреево), Вачском округе (Лесниково, Федурино), Спасском округе (Высокий Оселок, Елховка), Богородском округе (Ефимьево, Теряево), Варнавинском округе (Новоникольское, Красный Луч), Воскресенском округе (Шадрино, Большие Поляны), Арзамасском округе (Морозовка, Шерстино), а также в Сеченовском (Левашовка), Уренском (Обход), Большеболдинском (Чертас), Дивеевском (Конново), Ктосвском (Зелецино) и Пильнинском (Озерки) округах. Поставщик — ООО «Деметра» из города Лысьва Пермского края.

Два ОВОП стоимостью 18 млн руб. каждый до 1 августа необходимо поставить в деревни Березовка и Лакша Богородского округа. Еще два фельдшерских пункта стоимостью по 9,35 млн руб. необходимо в тот же срок поставить в село Кочко-Пожарки Сергачского округа и поселок Шеманиха Краснобаковского округа. Поставщик по обеим закупкам — ООО "Департамент по благоустройству и развитию городов" из города Батайска Ростовской области.

Ранее «Ъ-Приволжье» сообщал, что в 2025 году власти Нижегородской области намерены потратить 3,77 млрд руб. на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Галина Шамберина