В Челябинской области выдача потребительских кредитов снизилась на 21% за месяц

В Челябинской области в ноябре жителям выдали 40,5 тыс. потребительских кредитов. Это на 21,6% меньше, чем в октябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране выдача таких займов сократилась на 21% за месяц, до 1,7 млн единиц. При этом за осень показатель снизился почти на половину — на 49,3% (с 3,3 млн единиц в августе). Уменьшился в ноябре и объем выданных потребительских кредитов — на 33,4%, до 229,2 млрд руб. За последние три месяца сокращение составило 59,1% (в августе 2024 года – 563 млрд руб.).

Виталина Ярховска