Изображения можно передавать по радио

В иностранной специальной технической литературе появились сообщения об изобретении венгерского инженера Дионисия Михали. Созданный им прибор называется телехор. Он может передавать изображения на расстоянии в совершенном качестве с использованием принципов беспроволочной телеграфии. На первом рисунке изображено устройство отправительной станции, на втором — приемной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отправительная станция «телехора»

Отправительная станция «телехора»



Объектив отправительной станции (А) способен перемещаться. Он отражает воспринятое изображение на другую, поддающуюся регулированию линзу. Передаваемое изображение устанавливается очень точно при помощи зеркального рефлектора. Вторая линза отбрасывает изображение, предварительно собирая его на зеркальце анализатора (В). Траверза, находящаяся между установочными винтами, приводится в колебание при помощи колеса Ла-Кура, к которому подводится равномерный переменный ток от камертонного прерывателя. Находящаяся поверх колеса пластина — коммутаторообразный прерыватель, который растягивает в горизонтальном направлении колебания зеркального анализатора. От зеркала анализатора изображение отражается к щели диафрагмы (С). За этой щелью, поддающейся регулированию, вмонтирован селеновый элемент в непроницаемом для лучей света футляре. Вызванные селеновым элементом импульсы тока, усиленные предварительно катодным усилителем (D), посылаются в отправительную радиостанцию Е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приемная станция «телехора»

Приемная станция «телехора»



Достигающие приемной станции изображения усиливаются предварительно при помощи трех электронных реле (А) и посылаются в очень чувствительный осциллограф (В), на зеркальце которого большой проекционный фонарь, снабженный объективом, посылает через регулируемую щель тонкий пучок света. Отраженный от зеркала пучок света падает на диафрагму, снабженную клинообразной щелью, таким образом, что при неподвижном осциллографе пучок падает мимо острия клинообразной щели, не проникая, однако, через нее. Если через осциллограф проходят токи изображения, то зеркальце отклоняется, в зависимости от силы тока больше или меньше, от состояния покоя, и отраженный зеркальцем пучок света проникает через клинообразную щель, через места большего или меньшего сечения, и бросает при этом более или менее сильный свет на синтезатор (С).

Об изобретении телехора писал в 1924 году журнал «Огонек».

Материал подготовил Алексей Алексеев