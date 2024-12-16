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Обнаружен эффективный метод обогащения рыбы микроэлементами

Он поможет жителям местностей с дефицитом минералов

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) обнаружили, что добавление органоминеральных хелатных комплексов в корм радужной форели позволяет существенно улучшить качество рыбной продукции. После месячного эксперимента содержание железа в мышечной ткани форели увеличилось в 1,4 раза, марганца — в 1,8 раза, а селена — более чем в 3 раза по сравнению с контрольной группой рыб.

Фото: Федор Баранов, Коммерсантъ

Фото: Федор Баранов, Коммерсантъ

Результаты исследования, выполненного при поддержке гранта Российского научного фонда, опубликованы в «Международном вестнике ветеринарии» (№3, 2024). Работу провели специалисты кафедры биохимии и физиологии СПбГУВМ под руководством доктора биологических наук, профессора Ларисы Карпенко. В исследовательскую группу также вошли кандидат биологических наук, доцент Полина Полистовская и аспиранты Илья Махнин и Ольга Ажикина.

В ФАО прогнозируют рост потребления рыбной продукции в мире. При этом качество рыбной продукции напрямую зависит от условий содержания и кормления рыб. Одной из ключевых проблем остается несбалансированность рационов, особенно по минеральным веществам.

«Корма для рыб часто производят на заводах общего животноводческого профиля, не учитывая специфические требования к изготовлению, качеству и безопасности. Это приводит к неэффективности кормления. Наше исследование показало, что применение хелатных комплексов может существенно улучшить усвоение микроэлементов»,— отмечает доцент кафедры биохимии и физиологии СПбГУВМ Полина Полистовская.

Исследователи изучали влияние хелатных комплексов на базе рыбного хозяйства в Ленинградской области. Объектом исследования стали сеголетки радужной форели. Ученые разделили рыб на две группы по десять особей: контрольную и опытную. Средняя длина тела подопытных рыб составляла 14,8 см, масса — 46,3 г.

В состав исследуемого хелатного комплекса входили железо (33,1 г/кг), марганец (6,7 г/кг), медь (3,4 г/кг), цинк (18,6 г/кг), кобальт (0,76 г/кг), селен (0,43 г/кг) и йод (1,01 г/кг). Добавку вводили в корм один раз в день в концентрации 0,5 г на 1 кг корма.

Анализ мышечной ткани рыб проводили на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-1000. Результаты показали значительное увеличение содержания микроэлементов в опытной группе: железа — с 6,65 до 9,5 мг/кг, марганца — с 0,38 до 0,68 мг/кг, селена — с 0,12 до 0,39 мг/кг.

Для жителей Ленинградской области эти результаты имеют практическое значение. «В нашем регионе наблюдается пониженное содержание меди, кобальта, йода, селена и цинка в почвах и растениях. Население нуждается в дополнительных источниках минералов. Обогащенная продукция аквакультуры может стать одним из таких источников»,— поясняет Полина Полистовская.

Для понимания значимости полученных результатов можно привести пример: 100 г обогащенной форели обеспечивают около 10% суточной потребности в железе для мужчин и 5% для женщин. По селену эти показатели еще выше — 55% и 70% соответственно.

Исследователи подчеркивают, что применение хелатных комплексов обеспечивает лучшую ассимиляцию металлов по сравнению с их неорганическими формами. Хелатные соединения представляют собой особую форму, где минералы связаны с органическими молекулами. Это не только улучшает их усвоение, но и препятствует передозировке и возможной интоксикации.

На основании полученных данных метод рекомендован к использованию в индустриальной аквакультуре. Следующим этапом исследований станет изучение влияния хелатных комплексов на другие виды промысловых рыб и определение оптимальных режимов кормления для каждого вида.

Ксения Слеповронская

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