В отеле «Метрополь» показали трио инвестиционных бриллиантов

В преддверии Нового года АЛРОСА провела в Москве показы особо ценных бриллиантов из своей инвестиционной коллекции ALROSA Diamond Exclusive. В нее попадают наиболее редкие и качественные ограненные алмазы, которые растут в цене быстрее других драгоценных камней. Именно их приобретают с целью сохранения и приумножения капитала. По данным Fancy Color Research Foundation, рублевая доходность желтых бриллиантов за последние четыре года составила 54%. Стоимость бесцветных бриллиантов инвестиционного класса с 2022 года, по данным Мосбиржи, выросла в рублях более чем на 30%. Гостям показов представили классический круглый бриллиант весом 15,29 карата высоких геммологических характеристик (цвета D, чистоты VVS1 и превосходной огранки Triple Excellent). Его оценочная стоимость составляет около 180 млн руб. В коллекцию ADE также входят пара бесцветных 10-каратных бриллиантов и великолепный ярко-желтый бриллиантовый «кушон» весом 11,49 карата. В преддверии праздников любой приобретенный бриллиант можно оформить в ювелирное украшение по индивидуальному дизайну.

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Бриллианты ALROSA Diamond Exclusive являются квазивалютным инвестиционным активом: цены на них номинированы в долларах, в то время как расчеты осуществляются в национальной валюте. АЛРОСА не только реализует, но и гарантирует обратный выкуп бриллиантов из коллекции ADE по цене, привязанной к рыночным индикаторам. Таким образом, инвесторы получают надежный способ защитить свои вложения.