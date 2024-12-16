В трех городах Челябинской области тарифы ЖКХ вырастут на 19,9% с 1 июля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о росте тарифов ЖКХ в регионе с 1 июля 2025 года. В Челябинске, Магнитогорске и Копейске плата за коммунальные услуги увеличится на 19,9%. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

На 18% тарифы ЖКХ с 1 июля следующего года вырастут в Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабашском, Кыштымском, Локомотивном, Миасском, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Троицком, Усть-Катавском, Чебаркульском и Южноуральском городских округах. Всего в 139 муниципальных образованиях Челябинской области коммунальный платеж увеличится на 18%.

Рост меньше 18% установлен в 143 субъектах региона. Самый небольшой прирост в размере коммунального платежа с 1 июля 2025 года будет в Приморском, Калининском и Сыртинском сельских поселениях с показателями в 11,1%, 11,4% и 10,5% соответственно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 января 2025 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Челябинской области вырастет с 11,8 руб. до 13,92 руб. за один квадратный метр.