В Челябинске возбудили дело об отсутствии маркировки рекламы банкротства

Челябинское УФАС России возбудило дело об отсутствии маркировки интернет-рекламы банкротства в сообществе «Знакомства Златоуст Миасс Чебаркуль» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство поступило обращение о возможном распространении рекламы с нарушениями требований законодательства. Челябинское УФАС России установило, что публикация в сообществе направлена на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей, а значит, является рекламой. Однако соответствующей пометки и указания на рекламодателя в посте нет. Антимонопольный орган усмотрел в действиях распространителя информации признаки нарушения законодательства и возбудил дело. Заседание комиссии для его рассмотрения назначено на 23 января 2025 года.

Виталина Ярховска