Детский омбудсмен: у ночного клуба «Мед» нет паспорта безопасности

В Ярославле ночной клуб «Мед» работает в отсутствии паспорта безопасности. Такие выводы сделал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин после проверки инцидентов на концерте блогера Ивана Золо, который проходил в заведении. Об этом сообщается в Telegram-канале омбудсмена.

Господин Крупин сообщил, что организатор продал 2 тыс. билетов на концерт при вместимости заведения 1,2 тыс. человек. Ситуация с давкой осложнилась тогда, когда сработала пожарная сигнализация, а действий по организации эвакуации людей предпринято не было.

«У места массового пребывания отсутствует паспорт безопасности, при проведении мероприятия не были соблюдены требования противопожарной безопасности. По результатам проверки вынесено заключение»,— прокомментировал итоги омбудсмен.

Паспорт безопасности отражает состояние антитеррористической защищенности объекта и его технические и эксплуатационные характеристики. «Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 24 ноября в ночном клубе «Мед» проходил концерт блогера. На входе в заведение образовалась давка, одного из подростков увезла скорая помощь. Проверки организовали правоохранительные органы, на ситуацию обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Детский омбудсмен провел проверку по заявлениям родителей.

Алла Чижова