Трассу Челябинск — Курган временно перекроют на двух участках

На федеральной трассе Р254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 18 декабря временно закроют движение на двух участках в Челябинской и Курганской областях. Ограничения вводятся в связи с установкой модульных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог ‘’Южный Урал”».

18 декабря с 22:00 до 22:40 будет полностью прекращено движение транспорта на 27 км (+026) федеральной трассы рядом с Копейском. 19 декабря с 4:00 до 4:40 автодорог Р254 перекроют на 159 км (+823) в Мишкинском округе Курганской области.

Модульные пешеходные переходы устанавливают в рамках капитального ремонта трассы «Иртыш». Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок. На месте проведения работ будут дежурить экипажи ГАИ регионов.