«Октябрьскхиммаш» заключил соглашение о защите инвестиций

Правительство Башкирии и ООО «Октябрьскхиммаш» заключили соглашение о защите и поощрении инвестиций. Компания вложит 311 млн руб. в импортозамещающее производство холоднодеформированных бесшовных труб малого диаметра в Октябрьске, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Инвестор планирует поставлять продукцию предприятиям нефтегазового сектора. На производстве будут работать 30 человек. Запуск производства планируется на 2025 год, а к 2027 году инвестор намерен выйти на полную мощность.

Генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов отметил, что инициатору проекта будут предоставлены меры господдержки в упрощенном формате. Компания получит земельный участок без торгов. Также рассматривается возможность предоставления льготного займа от Фонда развития промышленности республики для сокращения сроков реализации проекта.

В 2023 году по инициативе главы региона была внедрена программа защиты и поощрения инвестиций для создания комфортных условий для инвесторов. Одним из ключевых ее элементов стало соглашение о защите и поощрении инвестиций, объединившее все ранее заключаемые соглашения о мерах господдержки.

ООО «Октябрьскхиммаш», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Октябрьском в феврале 2015 года. Учредителем является Лилия Теляева. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. В 2023 году выручка составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 161,8 млн руб.

Майя Иванова