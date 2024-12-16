Правительство РФ компенсирует 1,24 млрд рублей на новую школу в Арзамасе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в минувшую пятницу подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 1,24 млрд руб. – средства пойдут на возмещение расходов Нижегородской области, потраченных на строительство новой школы в Арзамасе на 1,5 тыс. учеников. Не позднее 31 декабря Минпросвещения РФ должно заключить с правительством Нижегородской области соглашение о предоставлении субсидии.

В Арзамасе это совместный проект региона и Белоруссии, сейчас строительство школы на улице 1 Мая в завершающей стадии. По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, в строительной готовности школа будет сдана в конце 2024 года, а в следующем году начнется закупка оборудования для организации учебного процесса. Для детей школа откроется уже в новом учебном году –1 сентября 2025 года.

Иван Сергеев