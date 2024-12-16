В Ярославской области отменена закупка 300 камер для фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области отменены два аукциона по поиску поставщиков 300 специальных технических средств для фиксации нарушений в области дорожного движения, которые хотели взять в лизинг. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аукционы были объявлены в ноябре, но 13 декабря были отменены, до подведения итогов. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, аукционы отменили для «дополнительной проверки технического задания и определения целесообразности корректировки». Напомним, что все комплексы должны были поставить до конца апреля 2025 года. Общая начальная стоимость двух контрактов составляла 2,1 млрд руб. Лизинговые платежи планировали перечислять в течение пяти лет.

Алла Чижова