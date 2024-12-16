Мэрия Уфы выставила на торги Дом Лопатиной за 1 рубль

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы намерено приватизировать памятник архитектуры Дом Лопатиной, расположенный на улице Аксакова. Начальная стоимость здания — 1 руб. Ценовые предложения участников торгов будут принимать до 13 января 2025 года. Для участия в процедуре необходимо внести задаток в размере 647,3 тыс. руб.

Общая площадь двухэтажного дома — 310,8 кв. м, кадастровая стоимость — 3,2 млн руб. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам визуального осмотра специалисты констатировали утрату инженерных коммуникаций, деформацию цоколей и отмостков, частичную утрату заполнений оконных и дверных проемов.

Покупатель обязан оформить в аренду участок под зданием, разработать проект на проведение реставрационных работ и приспособление объекта к современному использованию. Выполнить обязательства он должен в течение трех лет после перехода права собственности.

Здание построено в конце XIX века. Первоначально оно было одноэтажным, в конце XX века был возведен второй этаж из дерева, квартиры в котором сдавались в наем. Первый, кирпичный, этаж использовался для торговли. После революции дом бы муниципализирован и до 2010 года использовался как многоквартирный.

Наталья Балыкова