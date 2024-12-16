В Кургане во время пожара погибли два горожанина

В Кургане на улице Бурова-Петрова во время пожара в частном доме погибли местные жители 57 и 58 лет, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Возгорание в жилом двухквартирном бревенчатом доме ликвидировали 16 специалистов и четыре единицы техники. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Во время ликвидации возгорания были обнаружены тела двух курганцев. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного устройства или неисправности печи.

Виталина Ярховска