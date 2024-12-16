Главе СКР доложат по делу о смерти югорчанина после посещения стоматолога

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) после посещения стоматолога по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В августе 2021 года 18-летний житель Нижневартовска удалил зуб в стоматологической клинике, однако позже он почувствовал себя плохо и был госпитализирован, в сентябре того же года он скончался. В обращении мать погибшего выразила несогласие с ходом установления обстоятельств некачественного оказания стоматологических услуг ее сыну и высказала опасение, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности, а также указала на затягивание расследования.

Ирина Пичурина