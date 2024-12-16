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Суд обязал администрацию Белозерского округа отремонтировать три дамбы

В Курганской области по требованию прокуратуры суд обязал администрацию Белозерского округа отремонтировать дамбы на реке Мендеря в селе Светлый Дол, на реке Тобол в селе Белозерское и на реке Крутишка в деревне Доможирова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что на гидротехнические сооружения (ГТС) не разработаны декларации безопасности. Дамба на Тоболе имеет дефекты плит берегоукрепления, не восстановлены ее внутренние откосы, не ликвидируются деревья и кустарники на отдельных участках. А в комплексе ГТС водохранилища на реке Крутишка не восстановлена шахта водосброса.

Прокуратура муниципалитета подала иск о возложении на территориальные органы местного самоуправления обязанности отремонтировать дамбы. Суд требования удовлетворил. Ход исполнения контролирует надзорное ведомство.

Виталина Ярховска

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