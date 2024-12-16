Каждая шестая челябинская семья может купить машину в кредит

В Челябинской области 16% семей могут купить и содержать недорогой новый автомобиль (средняя цена — 1,2 млн руб.) в кредит. Среди регионов России Южный Урал занимает 31 место в соответствующем рейтинге, опубликованном «РИА Новости».

Приобрести среднюю по стоимости машину (2,9 млн руб.) с помощью займа в регионе могут 3,9% семей. В прошлом году Челябинская область находилась на 34 позиции в рейтинге. Каждая шестая семья (16,3%) могла купить и содержать недорогой автомобиль со средней стоимостью в 1 млн руб. При этом у 3,8% семей была финансовая возможность приобрести машину ценой в 2,6 млн руб.

Топ-3 в рейтинге за 2024 год занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (54,7% семей, который могут купить недорогой автомобиль; 26,3% — средний по стоимости), Магаданская область (44,5%; 18,5%) и Чукотский автономный округ (43,2%; 18,5%). В конце списка расположились Республики Ингушетия (2,1%; 0,6%), Чеченская (2,4%; 0,6%) и Дагестан (3,7%; 0,9%).

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке займа в три года.

Виталина Ярховска