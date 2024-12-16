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Главе СКР доложат о незаконной бизнес-деятельности мигрантов в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову провести проверку и представить доклад информации о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным жительницы Челябинской области, иностранные граждане в региональном центре массово торгуют продуктами и иными товарами на улицах. При этом они не используют контрольно-кассовую технику и не имеют соответствующих сертификатов качества на продукцию. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Виталина Ярховска

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