Александру Бастрыкину доложат о расследовании нападения мигранта в Безенчуке

Главе СКР Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании обстоятельств противоправных действий мигранта в Самарской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инцидент произошел в 2023 году в Безенчуке. В одном из магазинов одежды мигрант из Таджикистана совершил в отношении местной жительницы действия сексуального характера. Женщина сразу обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее преступления, однако уголовное дело не возбуждали на протяжении года. В «Русской общине» сообщили, что ситуация изменилась после обращения сына к ним и к главе СКР Александра Бастрыкина.

В настоящее время следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело. В настоящее время мигрант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Евгений Чернов