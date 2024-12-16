В Татарстане направят 54,3 млн рублей на лекарства от сердечной недостаточности

В Татарстане планируют направить 54,3 млн руб. на покупку лекарств «Дапаглифлозин» для граждан, имеющих право на получение социальной помощи. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направят 54,3 млн руб. на лекарства от сердечной недостаточности

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане направят 54,3 млн руб. на лекарства от сердечной недостаточности

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В республику доставят почти 22,8 тыс. упаковок. Средняя стоимость одной упаковки составляет почти 2,4 тыс. руб. Закупку осуществят в два этапа. Первую партию лекарств (более 13 тыс. упаковок) доставят в течение 30 дней с даты заключения контракта, а вторую (более 9,7 тыс. упаковок) — c 20 мая до 1 июня 2025 года.

Заказчиком выступает Минздрав Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета Татарстана на 2025 год.

По информации из открытых источников, «Дапаглифлозин» используют для лечения сахарного диабета второго типа, хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек.

Диана Соловьёва