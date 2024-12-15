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В Чувашии после ДТП с «ВАЗом» и «Хондой» в больницу доставили трех детей

В Чувашии после ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2110» и «Хонда» в больницу доставили трех несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ республики.

ДТП произошло около 12:30 на автодороге Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск рядом с поселком Атлашево в Чебоксарском округе. По предварительным данным, 35-летний житель Козловки за рулем «ВАЗ-2110» при повороте в направлении Мариинского Посада не уступил дорогу «Хонде».

После столкновения автомобилей в больницу для обследования доставили трех детей 4, 7 и 14 лет. Младшему ребенку, ехавшему в «Хонде», потребовалась госпитализация. У девочки диагностировали перелом.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Установлено, что участники ДТП были трезвы. За медицинской помощью они не обращались.

Диана Соловьёва

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