«Трактор» подписал контракт с американским защитником Логаном Дэем

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» достиг договоренности о подписании контракта с защитником из США Логаном Дэем. Однако команду покидает форвард Александр Шаров, который будет играть в составе китайского «Куньлуня». Об этом сообщает пресс-служба ХК.

За переход Александра Шарова в китайский хоккейный клуб «Трактор» получил денежную компенсацию. В пресс-службе команды отмечают, что показатель полезности форварда составлял «-2».

Логан Дэй в составе Washington Capitals стал обладателем Кубка Колдера в 2023 и 2024 годах. В Американской хоккейной лиге он сыграл в 350 матчах, набрав 144 очка. Показатель полезности игрока составляет «+15».