Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав 200 жителей Сальска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей частного сектора Сальска Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Поводом для реагирования центрального аппарата СКР стало размещение в Telegram-каналах видеосюжета, где сообщалось о том, что уроженец Узбекистана около 20 лет назад купил частном секторе Сальска земельный участок, на котором расположены дороги к смежным землям. Теперь порядка 200 жителей города не могут подключить жизнеобеспечивающие инженерные коммуникации к своим домовладениям.
«Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли»,— говорится в релизе Следственного комитета РФ. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования главе СУ областного СКР Аслану Хуаде. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства