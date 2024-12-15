«УНИКС» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский клуб «УНИКС» победил «Нижний Новгород» со счетом 102:66 в матче Единой лиги ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольной команды.

«Мы провели одну из лучших игр в этом сезоне. С самого начала показали хороший уровень защиты, даже несмотря на то, что соперник забивал. Во второй половине обе команды сбавили обороты, но разница в счете была значительной, и мы смогли ее сохранить», — рассказал главный тренер «УНИКСа» Велимир Перасович.

По мнению господина Перасовича, у команды «Локомотив-Кубань» все еще сохраняется преимущество, несмотря на то, что «УНИКС» теперь поднялся на третью строчку турнирной таблицы. Казанский клуб проиграл команде из Краснодара два раза. Первые места в таблице соревнований занимают «Зенит» из Санкт-Петербурга и ЦСКА из Москвы.

Лучшим игроком «УНИКСа» по итогам матча стал американский защитник Маркос Найт. Встреча прошла сегодня в «Баскет-холле».

Диана Соловьёва