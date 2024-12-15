Донкомбанк продаст недвижимость по Зональному переулку в Ростове

Совет директоров ПАО «Донской коммерческий банк» одобрил ходатайство руководства организации о реализации имущества, учитываемого в балансе банка. Согласно сообщению, опубликованному в ЦРКИ «Интерфакс», продать планируется нежилое помещение общей площадью 205,3 кв. м, расположенное на цокольном этаже четырехэтажного дома в Зональном переулке, 28. Стоимость реализации актива банка не раскрывается.

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По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Донкомбанк» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1990 году. Уставный капитал общества — 400 млн руб. Председателем правления банка является Владимир Герасименко, ему же принадлежит 0,31% акций общества. Еще 3,75% акций банка принадлежит Николаю Сысоеву, а 0,0012% - Ларисе Коробейниковой. Чистая прибыль организации за 2023 год составила 14 млн руб.

В мае текущего года собрание акционеров Донкомбанка приняло решение не распределять прибыль организации за 2023 год в размере 17 млн руб., направив в резервный фонд 5% от общей суммы (850,4 тыс. руб.). Дивиденды по акциям ПАО «Донкомбанк» за 2023 год также решено не начислять и не выплачивать.

По данным ресурса «Банки.ру», ПАО «Донкомбанк» занимает четвертое место по размеру активов среди банков домашнего региона. Финучреждение ориентировано на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования – средства физических лиц. Кредитная организация учреждена в сентябре 1990 года в Ростове-на-Дону как паевой фонд на базе местного отделения Жилсоцбанка СССР. В октябре того же года банк был зарегистрирован как КБ «Донкомбанк». В июне 2002 года в капитал кредитного учреждения вошло ОАО «Роствертол» и подконтрольные ему структуры, вследстве чего клиентскую базу банка пополнили предприятия, входящие в инфраструктуру вертолетного объединения, а также сотрудничающие с ним контрагенты.

В 2004 году, по данным аналитического центра «Банки.ру», менеджмент «Роствертола» пытался продать непрофильный банковский актив Промсвязьбанку вслед за ОАО «Ростпромстройбанк», однако сделка не состоялась. С ноября 2004 года Донкомбанк является участником системы страхования вкладов. С конца 2014 года — работает в форме ПАО.

На 1 июня 2024 года объем балансовых активов кредитной организации составил 3,2 млрд руб., объем собственных средств – 449,9 млн руб. За пять месяцев 2024 года банк показал прибыль в размере 31,6 млн руб. В финансовом рейтинге занимает 250 место среди банков России, в «народном рейтинге» — 144 место из 320 банков.

Василий Хитрых