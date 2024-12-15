В Тюмени водитель сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Тюмени на регулируемом пешеходном переходе на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Максима Горького произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

«Школьник пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 42-летний водитель не успел вовремя среагировать и остановить автомобиль», — говорится в сообщении.

Пострадавшего мальчика с травмой ноги доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Мария Шараева