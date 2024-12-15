Глава СК поручил возбудить новое дело о ликвидации нижегородских троллейбусов

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин повторно поручил возбудить уголовное дело по жалобам нижегородцев на сокращение троллейбусных маршрутов с заменой их автобусами. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее нижегородцы жаловались господину Бастрыкину на разрушение троллейбусной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. По этому поводу в СУ СК по Нижегородской области четырежды возбуждали уголовные дела, однако прокуратура отменила постановления о возбуждении дел. Теперь Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина заново начать расследование.

Как писал «Ъ-Приволжье», троллейбусы в Нижнем Новгороде постепенно сменяют электробусы. Власти закупили 120 электробусов и планируют установить 53 зарядные станции для них.

Владимир Зубарев