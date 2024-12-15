Полпред УрФО Артем Жога посетил Курскую область и передал военным БПЛА

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога прибыл в Курскую область и передал военнослужащим беспилотники и анализаторы дронов, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Заехали к ребятам, отвезли им подарки: беспилотники и анализаторы дронов. То, что нужно непосредственно на фронте, чтобы ребята выполняли боевые задачи», — сказал Артем Жога и добавил, что планирует заехать к ученикам Суджанской школы.

Ранее Артем Жога с рабочим визитом посетил все регионы УрФО: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Курганскую области. В каждом из регионов он познакомился с губернаторами

Мария Шараева