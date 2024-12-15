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Коммерсантъ FM
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Элитную недвижимость отдают в молодые руки

Какова динамика сделок на рынке жилья в Москве

Покупатели элитного жилья в Москве помолодели, такую недвижимость стали чаще приобретать клиенты от 30 до 40 лет. За год их стало больше на 7%, это следует из данных экосистемы Kalinka. Там также фиксируют рост спроса со стороны покупателей от 20 до 30 лет. На эти две возрастные группы в общей сложности приходится треть сделок. При этом больше всего покупок на рынке элитной недвижимости столицы (почти 40%) все еще совершают клиенты 40-50 лет.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Москве в этом году зафиксировали рекордно высокий спрос на жилье этой категории. По данным NF Group, до конца декабря будет закрыто порядка 1,8 тыс. таких сделок, что на 30% больше показателей 2023-го. И спрос вырос в том числе за счет молодых покупателей, отметил член совета директоров Simple Estate Артем Цогоев: «Интернет и новые технологии делают многих людей богатыми. То, что молодые готовы тратить большие деньги и покупать жилье, это хороший знак, потому что раньше была версия о том, что они его чаще снимают, что такие клиенты более рационально, более ответственно подходят к личным финансам и инвестициям, и, соответственно, не будут тратить много денег на жилье. Но раз выросло на 7% количество молодых покупателей элитного жилья, то это, скорее всего, не так. Значит, они голосуют рублем за недвижимость и за владение ею.

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Можно ли сказать, что молодые поддерживают спрос? Наверное, да, если считать таковыми всех, кому до 40. Думаю, что уже подрастает и поколение наследников крупных бизнесменов, и дети выходят на рынок и покупают недвижимость. Молодым нравятся районы вроде Патриарших Прудов, где кипит жизнь. Скорее всего, таких клиентов привлекает все новое, соответственно, жилье на первичном рынке у них пользуются спросом. Но некоторые могут покупать и вторичное просто потому, что оно уже готово. Многие молодые люди не любят ждать».

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По данным исследования Kalinka, основными целями покупки элитной недвижимости остаются инвестиции и долгосрочные вложения. При этом, по словам аналитиков, в общей структуре сделок на мужчин и женщин приходятся почти одинаковые доли. Впрочем, среди молодых клиентов девушек гораздо больше, заметила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Это не всегда деньги этих молодых людей. Что происходит? При покупке жилья родители оформляют ее на наследников. Кроме того, есть вариант, когда они сначала дарят деньги, а потом имущество приобретается уже молодым человеком или девушкой. Это связано в том числе и с тем, что если они в последующем вступят в брак, то на подаренные деньги или квартиру при разводе не будет посягательств. Это дало отдельный дополнительный приток таких клиентов.

Но и некоторые молодые ребята, которые сами зарабатывают деньги, становятся покупателями. Я говорю не про блогеров. У меня недавно была клиентка, девушка живет в регионе. Достаточно существенный капитал она заработала за последние три года, используя маркетплейсы, то есть она продает какую-то одежду, которую шьет. Новые покупатели действительно есть, и это чаще женщины, чем мужчины. Это так интересно, потому что девушки предпочитают обеспечить себя не только жильем, но и каким-то как будто приданным. Вот невест с приданным становится гораздо больше.

Вместе с тем перед сделкой молодые покупатели очень внимательно смотрят, сколько нужно будет заплатить за содержание этого имущества, какими будут налоги, только прозорливые какие-то идут запросы.

Им очень важна инфраструктура, например, наличие спортивного клуба. Если смотреть срез вопросов, то более взрослого покупателя интересуют камерные, маленькие дома. Молодежь же, конечно, смотрит большие по размеру комплексы, и всем очень важны виды, что-то instagrammable, то есть что-то подходящее для фотозоны, для съемки, такой знаковый объект. К новостройкам отношение крайне хорошее, потому что еще не устали делать ремонт, еще не понимают, с чем столкнутся».

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По данным аналитиков Kalinka, среди молодых покупателей элитного жилья больше всего собственников и топ-менеджеров крупных компаний, а также медийных личностей, спортивных звезд и представителей IT-сферы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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