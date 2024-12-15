В Миассе микроавтобус насмерть задавил местную жительницу

Госавтоинспекция выясняет причины ДТП в Миассе с участием микроавтобуса и пешехода. В результате наезда автомобиля скончалась местная жительница, сообщает пресс-служба ГАИ Челябинской области.

Авария произошла 15 декабря в 12:35 на улице Донская, 1. По предварительным данным, водитель автобуса «Газель Некст» при выезде с парковки задним ходом наехал на стоявшую позади автомобиля жительницу. От полученных травм она скончалась в медучреждении.