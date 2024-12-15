В Дивееве арестована обвиняемая в истязании детей многодетная мать

Дивеевский районный суд 15 декабря арестовал на два месяца многодетную мать, обвиняемую в особо жестоком истязании несовершеннолетних детей по ч.2 ст. 117 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что мать четырех детей с 2015 года избивала их и самостоятельно зашивала им раны после побоев. Воспитанием детей обвиняемая не занималась, создавала «психотравмирующие ситуации» и издевалась над ними.

Органы опеки изъяли детей, их поместили в спецучреждение.

Владимир Зубарев