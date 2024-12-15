В Ярославской области возьмут в лизинг 129 автобусов за 4,4 млрд рублей

«Организатор перевозок Ярославской области» на аукционе выберет поставщика 129 автобусов в лизинг. Соответствующая информация размещена на zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Ярославской области Фото: Министерство транспорта Ярославской области

Начальная цена контракта составляет 4,4 млрд руб. 39 автобусов большого класса должны поставить в регион до 31 января 2025 года, 90 автобусов среднего класса — до 25 марта 2025 года. Лизинговые платежи необходимо перечислять в течение пяти лет (59 месяцев), до марта 2030 года. Автобусы будут желтые и брендированные.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», новый транспорт будет работать в Рыбинском, Угличском, Ростовском районах и Переславле-Залесском. Напомним, что в этом году правительство области взяло на себя полномочия по организации перевозок общественным транспортом в названных районах.

Алла Чижова