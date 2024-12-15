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Главные новости недели в Нижегородской области к 15 декабря

Учащиеся «Школы 21» Сбера в бывшем здании Intel

Учащиеся «Школы 21» Сбера в бывшем здании Intel

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Учащиеся «Школы 21» Сбера в бывшем здании Intel

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские власти намерены разместить на бывших площадях Intel на улице Тургенева IT-хаб. Для этого правительство региона покупает доли ООО «Спецзастройщик "Стриар"», которому сейчас принадлежит здание. На эти цели закладывают 144,6 млн руб.

Оплату по биометрии запустили в нижегородском метро. На всех 15 станциях установлены 69 специальных терминалов. Система через видеокамеру распознает пассажира, после чего с его банковского счета списываются средства.

Газификацию севера Нижегородской области отложили на два года. Это произошло в связи с корректировкой проектов газопроводов, вышедшей за рамки бюджета региональной программы стоимостью 26,3 млрд руб.

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Между Арзамасом и Дивеевом появится пешеходная туристическая экотропа. Длина маршрута превысит 40 км, вдоль тропы обустроят точки для ночлега. Власти дорабатывают маршрут, корректировка займет три-четыре месяца.

«Метеор» победил в голосовании за символ для оборотной стороны новой тысячерублевой купюры. Лицевую сторону банкноты с видами Нижнего Новгорода представили в 2023 году, она останется прежней.

Инициативу слияния Нижнего Новгорода и Кстовского округа оспорили в суде. Кстовский депутат Олег Захаров просит признать незаконным решение совета депутатов округа выйти с таким предложением без согласия жителей.

Судно на подводных крыльях «Ракета»

Судно на подводных крыльях «Ракета»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судно на подводных крыльях «Ракета»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский «Водолет» планирует восстановить советский теплоход «Ракета» для ретро-рейсов. Сегодня таких теплоходов в России практически не осталось, но компания нашла несколько вариантов.

Тарифы за ЖКУ на 2025 год утвердили в Нижегородской области. С 1 июля 2025 года почти для всех муниципалитетов рост составит в среднем 11,9%, для Первомайска — 21%.

Проректора Приволжского медуниверситета (ПИМУ) арестовали по подозрению во взяточничестве. Вероятно, речь идет о проректоре по административно-хозяйственной работе Сергее Савелове. По версии следствия, он получил 500 тыс. руб. от компании за гарантированную победу на аукционе по ремонту систем вентиляции.

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