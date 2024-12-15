В Челябинской и Курганской областях предупреждают о снегопаде и метели 16 декабря

На территории Челябинской и Курганской областей 16 декабря прогнозируется ухудшение погоды. В этот день ожидается сильный ветер со снегопадом.

По данным челябинского гидрометцентра, 16 декабря в Челябинской области порывы ветра усилятся до 20 м/с. На дорогах появится гололед. Ночью температура воздуха опустится до -20°C, днем – до -8°C. Министерство общественной безопасности региона предупреждает автомобилистов о необходимости сменить шины на зимние, соблюдении дистанции с другим транспортом и правил дорожного движения.

В Курганской области, по данным регионального управления МЧС РФ, 16 декабря прогнозируются порывы ветра до 17 м/с, метель и гололед. Ночью температура воздуха опустится до -18°C, днем – до -6°C.