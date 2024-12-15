С 29 декабря по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость билета на самолет из Москвы в Казань увеличилась на 19%. Цена выросла на 200 руб. Об этом сообщили в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена авиабилета из Москвы в Казань на новогодние праздники выросла на 19%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Цена авиабилета из Москвы в Казань на новогодние праздники выросла на 19%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Также увеличились цены на авиабилеты из Москвы в Сочи (24%), Калининград (17%), Уфу (16%), Екатеринбург (10%), Санкт-Петербург (8%), Самару (6%) и Махачкалу (4%).

«Сочи, Калининград и Казань — постоянные точки притяжения в период каникул, и из года в год эти направления пользуются спросом, поэтому цены в преддверии праздников растут», — сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Вместе с этим наблюдается снижение цены авиабилета из Москвы в Минеральные Воды на 10%. В среднем полет обойдется в 10,7 тыс. руб.

Диана Соловьёва