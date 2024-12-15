Названа официальная версия гибели футболиста из Чувашии в Сочи

Следственные органы продолжают расследование смерти Алексея Лесина, футболиста из Чувашии, погибшего в Адлере в ноябре 2023 года. Экспертиза установила, что причиной его смерти стали алкоголь и несчастный случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация мини-футбола Казани Фото: Федерация мини-футбола Казани

Алексей Лесин прибыл в Сочи для участия во Всероссийском турнире по мини-футболу. 6 ноября 2023 года его тело было обнаружено недалеко от пляжа «Чайка». Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Родственникам предоставили выдержки из дела, согласно которым в крови Алексея Лесина была обнаружена смертельная доза алкоголя. В легких погибшего найдены следы пресной воды, что указывает на возможное падение в реку Мзымта с последующим выносом его тела в Черное море.

Сергей Лесин, отец Алексея, не верит в то, что сын мог злоупотреблять спиртным во время футбольных соревнований. Он рассказал, что в тот день Алексей мог выпить лишь легкие напитки и что у него никогда не было вредной привычки. «Алексей даже не курил»,— добавил он.

У спортсмена осталась маленькая дочь.

Наталья Решетняк