В Магнитогорске военнослужащего судили за самоволку и кражу 16 телефонов

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему из Свердловской области за неоднократное уклонение от службы и попытки скрыться от полиции. Кроме того, в один из дней самоволки рядовой похитил из магазина техники в Магнитогорске 16 смартфонов Apple на сумму 1,3 млн руб. Военнослужащему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Технику военнослужащий украл 11 января 2024 года. Суд установил, что большую часть из украденного он продал в торговой организации Екатеринбурга. На период расследования этого уголовного дела рядового прикомандировали к новому месту службы в Челябинской области, которое он вновь покинул 22 января. Установлено, что после этого военнослужащий проживал в Белорецке Республики Башкортостан. Его задержала полиция 20 марта этого года. Тогда обвиняемого доставили в военную комендатуру в Уфу, но уже на третий день он сбежал от охранников и полгода скрывался в Белорецке. В результате объявленного розыска его нашли 17 сентября 2024 года и заключили под стражу.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3.1 ст. 337 (самовольное оставление воинской части), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), и двум эпизодам по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации)