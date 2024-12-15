В селе Чувашии загорелось здание местной администрации

В Хыркасы Чебоксарского округа загорелось здание местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.

Пожар произошел 14 декабря около 9:00. Пожарные ликвидировали огонь через полчаса. В тушении возгорания были задействованы шесть единиц пожарной техники. От огня пострадали служебные помещения на общей площади 100 кв. м.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

За сутки в Чувашии произошло три пожара. Все из них зафиксированы в Чебоксарском округе.

Диана Соловьёва